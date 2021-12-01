Миграционный кризис: на украинско-белорусской границе проходят масштабные учения

На Волыни проходят масштабные учения силовиков. Они отрабатывают удержание большой группы нелегалов и задержание тех, кому удалось перейти границу.

Спецоперацию под названием Полесье проводят в пяти приграничных с Беларусью областях.

В ее рамках украинские силовики отрабатывают разные сценарии развития событий.

Один из них – сдерживание массового прорыва мигрантов и задержание тех, кому удалось перейти границу.

По такому сценарию наши силовики учились преодолевать вероятный миграционный кризис, учитывая опыт польских коллег.

Нелегалы ​​настроены агрессивно, и, несмотря на призывы остановиться, начинают забрасывать пограничников условными камнями, чтобы прорваться в Украину. На помощь прибыли силовики – полиция и Нацгвардия.

– Есть опасность, что силы мигрантов могут быть направлены в Украину. Это – очередное свидетельство того, что мы правильно делаем, что проводим соответствующие подготовительные действия, – сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Согласно другому сценарию, пока силовики пытаются сдержать мигрантов, остальные нелегалы разбиваются на небольшие группы и прорывают границу в другом месте.

Полицейские берут их в кольцо, чтобы задержать.

– Окружить их с помощью так называемой европейской тактики действий и учитывая ситуацию, защищаемую границу, вытеснить их, – заявил руководитель ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Нацгвардеец Иван Зорин, тем временем, сообщил, что тактику отрабатывали без оружия. Но если нелегалам удастся пересечь границу, к ним будут применять физическую силу и спецсредства.

Еще один сценарий состоит в том, что в селе под границей спецназовцам СБУ приходится задерживать диверсионно-разведывательную группу, занявшую один из домов.

– Не исключается, что в составе групп мигрантов могут находиться представители ДРГ для выполнения задач спецслужб иностранных государств. Моделировались любые угрозы, которые могут быть на участке границы, – считает помощник руководителя УСБУ в Волынской области по координации антитеррористической деятельности Андрей Кузьменко.

Напомним, что у Украины более тысячи километров общей с Беларусью границы в 5 областях.

Пограничники определили участки потенциальной угрозы и взялись за их укрепление.

По словам первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины Владимира Никифоренко, качество охраны границы на сегодняшний день – достаточное, но при этом еще есть над чем работать.

Такие масштабные учения, где отшлифовывают слаженность действий всех подразделений МВД, продлятся еще несколько недель во всех приграничных областях.

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