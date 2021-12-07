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Факты / Украина / Общество

Оккупанты перебросили к линии столкновения тяжелое вооружение — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты перебросили к линии столкновения тяжелое вооружение — разведка

Командование российских оккупационных войск на отдельные участки линии столкновения перебросило дополнительные 122-мм самоходные артиллерийские установки, танки и боевые машины пехоты.

Таким образом, по мнению Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, оккупанты и дальше пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

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Также противник увеличил количество снайперов для уничтожения украинских воинов, элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.

— Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которые не вовлечены в выполнение боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении ГУР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать войска у наших границ. По его словам, в ближайшее время их количество может возрасти до 175 тыс. военных.

Американская разведка предупреждает, что РФ планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале следующего года.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Фото: Минобороны РФ

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