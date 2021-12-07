Командование российских оккупационных войск на отдельные участки линии столкновения перебросило дополнительные 122-мм самоходные артиллерийские установки, танки и боевые машины пехоты.

Таким образом, по мнению Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, оккупанты и дальше пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Также противник увеличил количество снайперов для уничтожения украинских воинов, элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.

— Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которые не вовлечены в выполнение боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, — говорится в сообщении ГУР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать войска у наших границ. По его словам, в ближайшее время их количество может возрасти до 175 тыс. военных.

Американская разведка предупреждает, что РФ планирует вторжение в Украину через несколько фронтов уже в начале следующего года.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Фото: Минобороны РФ