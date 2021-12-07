Командування російських окупаційних військ на окремі ділянки лінії зіткнення перекинуло додаткові 122-мм самохідні артилерійські установки, танки та бойові машини піхоти.

Таким чином, на думку Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони, окупанти й надалі намагаються дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Також противник збільшив кількість снайперів для знищення українських воїнів, елементів відеоспостереження та провокування вогню у відповідь.

– Зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців збройних сил РФ, – йдеться у повідомленні ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Російська Федерація продовжує нарощувати війська біля наших кордонів. За його словами, найближчим часом їхня кількість може зрости до 175 тис. військових.

Американська розвідка попереджає, що РФ планує вторгнення в Україну через декілька фронтів вже на початку наступного року.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Фото: Міноборони РФ