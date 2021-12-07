Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут в 2022 году после окончания отопительного сезона. Такой прогноз Фактам ICTV озвучила эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно.

По ее словам, в следующем году цена на электроэнергию вырастет на 20–45% для бытовых потребителей. Бизнесу придется платить на 50–70% больше.

До 30 апреля 2022 года в Украине будет действовать фиксированная цена — 1,44 грн за 1 кВт/ч для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт/ч в месяц. Те, кто превышает этот показатель, платят 1,68 грн.

Как предполагает Кристина Ненно, уже к концу 2022 года цена поднимется. Те, кто потребляет менее 250 кВт/ч, будут платить 1,73-1,8 грн за 1 кВт/ч. Для превышающих лимит стоимость будет составлять от 2,02 до 2,10 грн.

По прогнозу эксперта, в 2023 году потребляющие менее 250 кВт/ч будут платить 2,08-2,25 грн за 1 кВт/ч. Те, кто превышает показатель, — 2,42-2,62 грн 1 кВт/ч.

В 2024 году тарифы на электроэнергию могут выглядеть так: 2,50-2,81 грн за кВт/ч – до 250 кВт/ч в месяц и 2,90 – 3,27 кВт/ч грн – свыше 250 кВт/ч в месяц.

В течение трех лет цены на электроэнергию для бытовых потребителей возрастут на 20–45%, а для бизнеса до 50–70%, рассказывает Кристина Ненно.

– Тарифы на электроэнергию будут расти ежегодно на 20-25%. Первое такое подорожание произойдет только после окончания этого отопительного сезона. Основная причина, почему повышается цена на 1 киловатт-час (кВт/ч) электроэнергии – необходимость привести этот тариф к экономически обоснованному уровню.

Ночной тариф на электроэнергию

С 2015 года в Украине действует ночной тариф на электроэнергию. Он предусматривает разделение потребления электроэнергии на две или три зоны в зависимости от времени суток.

После подключения ночного тарифа потребители могут экономить на платежках за электроэнергию, потребленную ночью. В зависимости от типа установленного счетчика – двух или трехзонного, стоимость потребленной энергии считается с коэффициентом 0,5 или 0,4.

Как подключить ночной тариф на электроэнергию и для кого он будет выгодным — читайте в материале.

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