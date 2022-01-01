Тарифи на електроенергію зростуть у 2022 році: скільки доведеться платити

Тарифи на електроенергію в Україні зростуть у 2022 році після закінчення опалювального сезону. Такий прогноз Фактам ICTV озвучила експертка з питань ЖКГ Кристина Ненно.

За її словами, наступного року ціна на електроенергію зросте на 20-45% для побутових споживачів. Бізнесу доведеться платити на 50-70% більше.

До 30 квітня 2022 року в Україні діятиме фіксована ціна – 1,44 грн за 1 кВт/год для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць. Ті, хто перевищує цей показник, платять 1,68 грн.

Як передбачає Кристина Ненно, уже до кінця 2022 року ціна підніметься. Ті, хто споживає менше за 250 кВт/год, платитимуть 1,73-1,8 грн за 1 кВт/год. Для тих, хто перевищує ліміт, вартість становитиме від 2,02 до 2,10 грн.

За прогнозом експертки, у 2023 році ті, хто споживає менш як 250 кВт/год, платитимуть 2,08-2,25 грн за 1 кВт/год. Ті, хто перевищує показник, – 2,42-2,62 грн 1 кВт/год.

У 2024 році тарифи на електроенергію можуть мати такий вигляд: 2,50-2,81 грн за кВт/год – до 250 кВт/год на місяць та 2,90 – 3,27 кВт/год грн – понад 250 кВт/год на місяць.

Протягом трьох років ціни на електроенергію для побутових споживачів зростуть на 20-45%, а для бізнесу до 50-70%, розповідає Кристина Ненно.

– Тарифи на електроенергію зростатимуть щороку на 20-25%. Перше таке подорожчання відбудеться лише після закінчення цього опалювального сезону. Основна причина, чому підвищується ціна на 1 кіловат-годину (кВт/год) електроенергії – необхідність привести цей тариф до економічно обґрунтованого рівня.

Нічний тариф на електроенергію

Із 2015 року в Україні діє нічний тариф на електроенергію. Він передбачає поділ споживання електроенергії на дві або три зони, залежно від часу доби.

Після підключення нічного тарифу споживачі можуть економити на платіжках за електроенергію, спожиту уночі. Залежно від типу встановленого лічильника – дво- або тризонного, вартість спожитої енергії рахується з коефіцієнтом 0,5 або 0,4.

Як підключити нічний тариф на електроенергію та для кого він буде вигідним – читайте в матеріалі

Читайте: