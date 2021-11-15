Впервые в истории Украины: почему зимой запустят все энергоблоки на АЭС

В Украине сегодня действуют четыре АЭС – Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская и Запорожская, то есть всего 15 энергоблоков. Все они создают так называемую базовую мощность. Именно на них возлагают большие надежды в контексте назревающего энергетического кризиса. Ожидается, что этой зимой впервые в истории страны будут одновременно работать сразу все энергоблоки.

– Мощность регулировать нельзя. То есть, нельзя поднимать стержни или опускать для того, чтобы снимать больше мощности с энергоблока. Все они выдают или 1 гВт, или 800 мВт. Кто берет мощность? В основном это те, кто потребляет энергию в течение 24 часов. То есть крупные предприятия, – объяснил Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам.

Это означает, что в часы пик балансируют электроэнергию не АЭС, а тепловые и гидроэлектростанции. Впрочем, в условиях назревающего энергетического кризиса именно на ядерную энергетику государство возлагает большие надежды. Поэтому зимой планируют запустить все энергоблоки одновременно. Тогда производство вырастет примерно на 11%, но при условии, что сейчас с них не потребуют сверхмощностей.

– Для этого режима нам нужно нести не полную мощность, быть разгруженными, чтобы обеспечить эту мощность зимой. Но сейчас Укрэнерго нагружает нас на полную мощность, – рассказал Петр Котин, в. и. о. президента Энергоатома.

В таких условиях работы в конце зимы некоторые энергоблоки закроют на ремонт. Сейчас на реконструкции – три. В частности, энергоблок Ровенской АЭС. Ремонтировали его планово, уже прошли испытания.

Все четыре энергоблока Ровенской АЭС запустят до конца ноября. В декабре на атомных станциях будут суммарно работать 14 блоков, а с 1 февраля — прибавится 15-й.

– Начали работать над тем, чтобы развернуть строительство новых энергоблоков. Если бы это сделали еще 5 лет назад, у нас сейчас была бы пара новых энергоблоков, и мы бы не говорили, что не готовы к осенне-зимнему периоду, – отметил Котин.

Украина не сможет перезимовать без ядерной энергии. В то же время, некоторые страны, в частности Германия, вообще отказываются от нее. А Польша – наоборот – разрабатывает две новые АЭС.

В Украине же атомная энергетика – отрасль перспективная. Мы производим оборудование для АЭС, готовим уникальных специалистов, есть предложения о сотрудничестве. К примеру, известная американская компания Holtec International предлагает создать у нас хаб для развития технологий малых ядерных реакторов. Эти устройства приобретают популярность в мире и вытесняют обычные АЭС, поскольку экономически выгоднее и удобнее в эксплуатации.

К тому же атомные электростанции, в отличие от угольных, экологически нейтральны. Все наши реакторы корпусного типа, то есть современные и соответствуют нормам МАГАТЭ.

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