Из-за падения давления в водопроводе возник риск повторного провала асфальта на бульваре Шевченко. Работники Киевводоканала будут менять часть трубы.

Сейчас движение по бульвару Шевченко частично ограничили, но возможно полное перекрытие проезда.

— При обследовании бульвара Тараса Шевченко бригадой Киевводоканала был обнаружен провал на проезжей части размером 1,5 м на 1,5 м и глубиной 1,3 м – между первой и второй полосами, ближе к Бессарабской площади, — говорится в сообщении Киевской горадминистрации.

В настоящее время движение двумя полосами ограничено, третья открыта для транспорта. Место аварии работники Киевводоканала огородили.

По данным Google Maps, сейчас затруднено движение в сторону Бессарабского рынка, а также машины медленно едут по улице Пушкинской.

Прорыв произошел на чугунном трубопроводе диаметром 150 мм, который был построен еще в 1956 году.

12 декабря сообщалось, что на проезжей части бульвара Тараса Шевченко из-за аварии на водопроводных сетях провалился асфальт. Движение транспорта по направлению к улице Крещатик перекрыли.

Фото: КГГА