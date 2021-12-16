Через падіння тиску у водопроводі виник ризик провалу асфальту на бульварі Шевченка. Працівники Київводоканалу тепер мінятимуть частину труби.

Наразі рух на бульварі Шевченка частково обмежили, але можливе повне перекриття проїзду.

– Під час обстеження бульвару Тараса Шевченка, 1-3, бригадою Київводоканалу було виявлено провал на проїжджій частині розміром 1,5 м на 1,5 м та глибиною 1,3 м – між 1 та 2 смугами, ближче до Бессарабської площі, – йдеться у повідомленні Київської міськадміністрації.

Наразі рух двома смугами обмежено, третя – відкрита для транспорту. Місце працівники Київводоканалу огородили.

За даними Google Maps, наразі ускладнено рух у напрямку Бесарабського ринку, також автівки повільно їдуть вулицею Пушкінською.

Прорив стався на чавунному трубопроводі діаметром 150 мм, який збудували ще в 1956 році.

12 грудня повідомлялося, що на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка через аварію на водопровідних мережах провалився асфальт. Рух транспорту в напрямку вулиці Хрещатик перекрили.

Фото: КМДА