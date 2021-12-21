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Факты / Украина / Общество

Влияет ли тысяча за вакцинацию на получение субсидии: объяснение Минсоцполитики

Валентина Летяк редактор ленты
Калькулятор, субсидія, субсидіх, субсидия, комуналка

Получение украинцами 1 тыс. грн за полный курс вакцинации против коронавируса по программе єПідтримка не влияет на получение жилищной субсидии.

– Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии, – говорят в Минсоцполитики.

Объяснение простое – эта выплата одноразовая, поэтому не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете размера субсидии.

На размере субсидии в будущих периодах эта тысяча также не отразится.

То есть, привитые украинцы могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

С 19 декабря стартовал первый этап выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию. Получить ее смогут совершеннолетние украинцы, которые полностью привиты от коронавируса.

Для этого необходимо иметь зеленый Covid-сертификат в приложении Дія, а также оформить специальную карточку поддержки в одном из банков партнеров. Детальную инструкцию смотрите на Фактах ICTV.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Pexels

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