Получение украинцами 1 тыс. грн за полный курс вакцинации против коронавируса по программе єПідтримка не влияет на получение жилищной субсидии.

– Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии, – говорят в Минсоцполитики.

Объяснение простое – эта выплата одноразовая, поэтому не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете размера субсидии.

На размере субсидии в будущих периодах эта тысяча также не отразится.

То есть, привитые украинцы могут получать соответствующие средства без потери права на субсидию или уменьшения ее размера.

С 19 декабря стартовал первый этап выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию. Получить ее смогут совершеннолетние украинцы, которые полностью привиты от коронавируса.

Для этого необходимо иметь зеленый Covid-сертификат в приложении Дія, а также оформить специальную карточку поддержки в одном из банков партнеров. Детальную инструкцию смотрите на Фактах ICTV.