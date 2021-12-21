Отримання українцями 1 тис. грн за повний курс вакцинації проти коронавірусу за програмою єПідтримка не впливає на отримання житлової субсидії.

– Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії, – кажуть у Мінсоцполітики.

Пояснення просте – ця виплата одноразова, тому не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії.

На розмірі субсидії у майбутніх періодах ця тисяча також не позначиться.

Тобто щеплені українці можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

​​ З 19 грудня стартував перший етап виплати 1 тис. грн за вакцинацію. Отримати її зможуть повнолітні українці, які повністю щеплені від коронавірусу.

Для цього необхідно мати зелений Covid-сертифікат у додатку Дія, а також оформити спеціальну картку підтримки в одному з банків-партнерів. Детальну інструкцію дивіться на фактах ICTV.