Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Чи впливає тисяча за вакцинацію на отримання субсидії: пояснення Мінсоцполітики

Валентина Летяк редакторка стрічки
Калькулятор, субсидія, субсидіх, субсидия, комуналка

Отримання українцями 1 тис. грн за повний курс вакцинації проти коронавірусу за програмою єПідтримка не впливає на отримання житлової субсидії.

– Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії, – кажуть у Мінсоцполітики.

Пояснення просте – ця виплата одноразова, тому не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії.

На розмірі субсидії у майбутніх періодах ця тисяча також не позначиться.

Тобто щеплені українці можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.

​​ З 19 грудня стартував перший етап виплати 1 тис. грн за вакцинацію. Отримати її зможуть повнолітні українці, які повністю щеплені від коронавірусу.

Для цього необхідно мати зелений Covid-сертифікат у додатку Дія, а також оформити спеціальну картку підтримки в одному з банків-партнерів. Детальну інструкцію дивіться на фактах ICTV.

Читайте
1 000 грн треба витратити протягом чотирьох місяців – Мінкульт

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка