1 000 грн нужно потратить в течение четырех месяцев – Минкульт

Если вы не потратите 1 000 грн, выделенные государством за Covid-вакцинацию, в течение четырех месяцев, они автоматически вернутся в бюджет.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь.

– Деньги предоставляются на четыре месяца. Если за этот срок они не будут потрачены, счет закроется, а деньги автоматически вернутся в государственный бюджет, – подчеркнула она.

Бондарь также уточнила, на что можно потратить тысячу гривен. Это – театры, музеи, кинотеатры, книжные магазины, выставочные центры, спортзалы, железнодорожные и авиабилеты для поездок в пределах Украины.

– Потратить деньги на другие цели, перевести на другие банковские карты или снять наличные деньги невозможно, – предупредила заместитель министра культуры.

На первом этапе выплата 1 000 грн за Covid-вакцинацию будет доступна только через мобильное приложение Дія.

Чтобы получить деньги до конца года, нужно с 19 по 29 декабря подать заявку через Дію в вашем смартфоне.