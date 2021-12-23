Кабинет министров Украины упростил порядок получения пакета малыша – одноразовой натуральной помощи при рождении ребенка.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

– Сегодня правительство утверждает документ, который позволит упростить порядок получения пакета малыша или соответствующей компенсации, – отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно новому порядку:

1. Отменяется ограничение сроков реализации пилотного проекта Монетизация единовременной натуральной помощи пакет малыша. Срок должен был завершиться 31 декабря этого года, но его продлили до 31 декабря 2023 года.

2. Отменяется необходимость предоставления справки из учреждения здравоохранения о неполучении пакета малыша.

3. Уточнена процедура обращения за получением денежной компенсации. Так, нужно будет:

• отправлять заявление и документы по почте в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения райгосадминистрации;

• или подавать документы в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, в ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) по месту жительства или пребывания.

4. Получение пакета малыша станет возможным при рождении ребенка на временно оккупированных территориях Украины (Донбасса и Крыма). В этом случае получение помощи будет возможным:

если место жительства получателя зарегистрировано на подконтрольной власти Украины территории;

при наличии статуса ВПЛ (внутренне перемещенного лица).

Как отметил Денис Шмыгаль, родители новорожденных, не получившие пакет малыша в роддоме или в управлении соцзащиты населения, могут получить денежную компенсацию через Дію.

Недавно в Минцифры сообщили, что в єМалятко теперь можно оформить денежную компенсацию за пакет малыша.

Летом в сервисе єМалятко появилась возможность получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился на временно оккупированных территориях Украины.