Кабінет міністрів України спростив порядок отримання пакунку малюка – одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

– Сьогодні уряд затверджує документ, який дозволить спростити порядок отримання пакунку малюка або відповідної компенсації, – зазначив під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з новим порядком:

1. Скасовується обмеження щодо термінів реалізації пілотного проекту Монетизація одноразової натуральної допомоги пакунок малюка. Термін мав завершитися 31 грудня цього року, але його продовжили до 31 грудня 2023 року.

2. Скасовується необхідність подання довідки із закладу охорони здоров’я про неотримання пакунку малюка.

3. Уточнено процедуру звернення за отриманням грошової компенсації. Так, потрібно буде:

• надсилати заяву та документи поштою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації;

• або ж подавати документи до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, до ЦНАП (центру надання адміністративних послуг) за місцем проживання чи перебування.

4. Отримання пакунку малюка стане можливим у разі народження дитини на тимчасово окупованих територіях України (Донбасу та Криму). У цьому випадку отримання допомоги буде можливим:

якщо місце проживання отримувача зареєстровано на підконтрольній владі України території;

за наявності статусу ВПО (внутрішньо переміщеної особи).

Як зазначив Денис Шмигаль, батьки новонароджених, які не отримали пакунок малюка в пологовому будинку чи в управлінні соцзахисту населення, можуть отримати грошову компенсацію через Дію.