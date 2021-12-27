В Киеве на фоне угроз со стороны России создают штаб территориальной обороны.

Об этом шла речь на совещании с участием мэра столицы Виталия Кличко, а также заместителей главы КГГА, представителей бригады территориальной обороны Киева, Службы безопасности, прокуратуры, полиции, Главного командования ВСУ.

Участники обсуждали координацию служб города, структур и подразделений при возникновении угроз в сфере безопасности.

Как отметил на совещании заместитель главы КГГА Андрей Крищенко, систему территориальной обороны столицы планируют развернуть уже в ближайшее время.

Сейчас происходит набор резервистов в бригаду терробороны Киева.

А в январе 2022 года хотят организовать командно-штабные учения столичной терробороны.

Как подчеркнул Виталий Кличко, в условиях угрозы со стороны РФ Киев должен подготовиться к разным сценариям: в частности, сформировать план действий в критической ситуации.

– Заявления и угрозы России, скопление войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений, — отметил Кличко.

Он призвал уделить особое внимание безопасности объектов критической инфраструктуры столицы (их более 500). Если возникнет чрезвычайная ситуация, их возьмут под охрану Национальная полиция, военнослужащие и подразделения территориальной обороны.

Кличко добавил, что от безопасности Киева зависит стабильная ситуация в Украине.

Следует отметить, что с 1 января 2022 года в Украине вступит в силу закон об основах национального сопротивления. Этот документ предусматривает ряд мер по привлечению украинцев к сдерживанию и отражению агрессии против нашего государства.

Составляющими национального сопротивления являются: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка украинцев к национальному сопротивлению. Ведущая роль в выполнении задач территориальной обороны будет принадлежать Силам территориальной обороны ВСУ.

Кроме военной составляющей, территориальная оборона будет также состоять из гражданской (государственные органы и органы местного самоуправления) и военно-гражданской (штабы терробороны и добровольческие формирования территориальных общин) составляющих.

Как отмечал в ноябре министр обороны Алексей Резников, в случае необходимости состоится развертывание батальонов терробороны. Сейчас в резерве есть более 200 тыс. украинских военных, которые имеют боевой опыт и прошли фронт.