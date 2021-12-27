Загроза вторгнення РФ: у Києві створюють штаб територіальної оборони

У Києві на фоні загроз з боку Росії створюють штаб територіальної оборони.

Про це йшлося під час наради за участю мера столиці Віталія Кличка, а також заступників голови КМДА, представників бригади територіальної оборони Києва, Служби безпеки, прокуратури, поліції, Головного командування ЗСУ.

Учасники обговорювали координацію служб міста, структур та підрозділів при виникненні загроз у сфері безпеки.

Як зазначив під час наради заступник голови КМДА Андрій Крищенко, систему територіальної оборони столиці планують розгорнути вже найближчим часом.

Зараз відбувається набір резервістів до бригади тероборони Києва.

А в січні 2022 року хочуть організувати командно-штабні навчання столичної тероборони.

Як наголосив Віталій Кличко, в умовах загрози з боку РФ Київ повинен підготуватися до різних сценаріїв: зокрема, сформувати план дій у критичній ситуації.

– Заяви і погрози Росії, скупчення військ агресора на кордонах нашої держави спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв подій. Зокрема, й до найгіршого. У нас має бути чіткий план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів, – зазначив Кличко.

Він закликав приділити особливу увагу безпеці об’єктів критичної інфраструктури столиці (їх понад 500). Якщо виникне надзвичайна ситуація, їх візьмуть під охорону Національна поліція, військовослужбовці та підрозділи територіальної оборони.

Кличко додав, що від безпеки Києва залежить і стабільна ситуація в Україні.

Варто зазначити, що з 1 січня 2022 року в Україні набуде чинності закон про основи національного спротиву. Цей документ передбачає низку заходів для залучення українців до стримування та відсічі агресії проти нашої держави.

Складовими національного спротиву є: територіальна оборона, рух опору та підготовка українців до національного спротиву. Провідна роль у виконанні завдань територіальної оборони належатиме Силам територіальної оборони ЗСУ.

Окрім військової складової, територіальна оборона також складатиметься: з цивільної (державні органи та органи місцевого самоврядування) і військово-цивільної (штаби тероборони та добровольчі формування територіальних громад) складових.

Як зазначав у листопаді міністр оборони Олексій Резніков, у разі потреби відбудеться розгортання батальйонів тероборони. Зараз у резерві є понад 200 тис. українських військових, які мають бойовий досвід та пройшли фронт.