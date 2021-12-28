30 декабря две последние области – Волынская и Запорожская – выйдут из красной карантинной зоны. Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, 30 декабря с 00.00 желтый уровень эпидемической опасности устанавливается на территории Волынской и Запорожской областей.

С 6 декабря в Украине действуют новые правила карантина. Согласно им, теперь посещать общественные заведения в регионах желтой зоны могут только граждане, получившие не менее одной прививки против коронавируса и имеющие соответствующий сертификат или справку 063/о.

Сотрудники ресторанов, гостиниц и спортзалов имеют право обслуживать клиентов только при наличии хотя бы одной прививки. В то же время для посещения этих заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или желтый Covid-сертификат о выздоровлении.

Кстати, срок действия желтого сертификата был сокращен со 120 до 30 дней.