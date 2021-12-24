В случае красной зоны: Киев утвердил использование спецпропусков на транспорт

В Киеве утвердили механизм использования спецпропусков на транспорт в случае, если столица окажется в красной зоне карантина.

Согласно утвержденному порядку, спецпропусками могут быть транспортная и социальная карточки. Для получения спецпропусков пользователи (руководители предприятий, учреждений, организаций, физические лица-предприниматели и их доверенные лица) должны зарегистрироваться в системе Карантин, подать заявки с информацией о своих работниках и номерах транспортной (или социальной) карты.

Решение о количестве спецпропусков принимает постоянная комиссия по ТЭБ и ЧС. Информация о перечне предприятий, учреждений, организаций, физических лиц-предпринимателей, которые получили спецпропуск, будет отображаться в режиме реального времени в веб-интерфейсе системы управления спецпропусками Карантин.

В то же время в КГГА предупредили, что электронные билеты АСОП (система, которая позволяет оплачивать проезд в транспорте) в случае действия ограничительных противоэпидемических мер, установленных для красного уровня эпидопасности, не могут быть использованы для проезда.

7 декабря Киев вышел из красной зоны карантина. Сейчас в городе действуют карантинные ограничения, установленные для желтого уровня эпиднебезопасности.

Источник: КГГА