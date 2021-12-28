30 грудня дві останні області – Волинська та Запорізька – вийдуть із червоної карантинної зони. Таке рішення ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, 30 грудня з 00.00 жовтий рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території Волинської та Запорізької областей.

З 6 грудня в Україні діють нові правила карантину. Згідно з ними, тепер відвідувати громадські заклади у регіонах жовтої зони можуть лише громадяни, які отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу та мають відповідний сертифікат або довідку 063/о.

Працівники ресторанів, готелів та спортзалів мають право обслуговувати клієнтів лише за наявності хоча б одного щеплення. Водночас для відвідування цих закладів можна використовувати і негативний тест, чинний 72 години, або жовтий Covid-сертифікат про одужання.

До речі, термін дії жовтого сертифіката скоротили зі 120 до 30 днів.