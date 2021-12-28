Кабинет министров уволил по собственному желанию заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука с должности.

Об этом сообщила народный депутат от фракции Слуга народа, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

— Только что замминистра образования Игорь Гарбарук был уволен Кабмином по его заявлению, — написала она в Telegram-канале.

Официального распоряжения об увольнении на сайте Кабинета министров пока нет. Сам Игорь Гарбарук тоже никак не комментировал эту информацию.

Почему мог уволиться Гарбарук

Игорь Гарбарук попал в скандал из-за Кристины Тишкун. Она находилась вместе с заместителем министра образования во время поездки во Львов.

Сначала была информация, что это помощница Гарбарука, но позже стало известно, что Тишкун – юрист и просто сопровождала замминистра во время визита.

Огромное возмущение в сети вызвал ее образ. Многим показалось неуместным откровенное черное платье с глубоким декольте, которое она выбрало для официального мероприятия во Львовском горсовете.

Фото с Instagram Кристины Тишкун

Фото из городского совета девушка опубликовала в соцсети, после чего и разгорелся скандал, а Тишкун ограничила доступ к своей странице в Instagram.

На странице в Facebook Кристина Тишкун пишет, что окончила Львовский национальный университет им. Ивана Франко и является магистром права (юристом-правоведом). Также известно, что сейчас Кристина Тишкун живет в Киеве.