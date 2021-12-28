Кабінет міністрів звільнив за власним бажанням заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука з посади.

Про це повідомила народний депутат від фракції Слуга народу, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

– Щойно заступника міністра освіти Ігоря Гарбаруку звільнили за його заявою, – написала вона у Telegram-каналі.

Офіційного розпорядження про звільнення на сайті Кабінету міністрів поки що немає. Сам Ігор Гарбарук також ніяк не коментував цю інформацію.

Чому міг звільнитися Гарбарук

Ігор Гарбарук потріпив у скандал через Христину Тишкун. Вона перебувала разом з заступником міністра освіти під час поїздки до Львова.

Спочатку була інформація, що це помічниця Гарбарука, але пізніше стало відомо, що Тишкун – юристка і просто супроводжувала заступника міністра під час візиту.

Неабияке обурення у мережі викликав її образ. Багатьом видалася недоречною відверта чорна сукня з глибоким декольте, яку вона обрала для офіційного заходу у Львівській міськраді.

Фото з Instagram Христини Тишкун

Фото з міської ради дівчина опублікувала в соцмережі, після чого і розгорівся скандал, а Тишкун обмежила доступ до своєї сторінки в Instagram.

На сторінці у Facebook Христина Тишкун пише, що закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка і є магістром права (юристом-правознавцем). Також відомо, що зараз Христина Тишкун живе в Києві.