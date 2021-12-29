Кабинет министров Украины упростил порядок пересечения КПВВ с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Теперь гражданам не нужно будет устанавливать приложение Вдома.

Такое постановление правительство приняло в среду, 29 декабря, на внеочередном заседании.

Согласно документу, граждане, прибывающие с оккупированных Крыма и Донбасса через КПВВ:

• освобождаются от необходимости регистрироваться в электронном приложении Вдома;

• освобождаются от прохождения самоизоляции.

Как известно, Вдома – это мобильное приложение, которое должны установить граждане, прибывающие через КПВВ на неоккупированную территорию Украины. С помощью приложения осуществляется контроль: придерживается ли человек, зараженный Covid-19, самоизоляции или обсервации.

До этого жители временно оккупированных территорий должны были устанавливать приложение Вдома и подлежали самоизоляции при пересечении КПВВ.

Как проинформировала сегодня по итогам Кабмина вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, обязательная установка Вдома отменяется уже с четверга, 30 декабря.

– Уже завтра люди смогут спокойно, не используя приложение, пересечь КПВВ, получить бесплатно тестирование на нашем КПВВ в Станице Луганской или, например, на Чонгаре или Каланчаке, и пойти к своим родным на Новый год, на Рождественские праздники, — подчеркнула Верещук.

Министр уточнила, что если тест на коронавирус при пересечении КПВВ окажется положительным, у человека будет выбор: вернуться назад или пойти на обсервацию.

– У человека будет выбор: либо идти на обсервацию, которая продлится до 10 суток, либо вернуться к месту, откуда он шел и пересекал КПВВ, — заявила Верещук.

Стоит отметить, что Ирина Верещук анонсировала отмену приложения Вдома при въезде с оккупированных территорий 26 декабря. Министр тогда заявляла, что это может произойти уже к концу 2021 года.

За неделю до Рождества (25 декабря) через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе прошло около 14 тыс. человек.