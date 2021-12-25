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Факты / Украина / Общество

Перед рождественскими праздниками КПВВ на Донбассе пересекли почти 14 тыс. человек

Анастасия Гевко редактор ленты
Перед рождественскими праздниками КПВВ на Донбассе пересекли почти 14 тыс. человек

На Донбассе через линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) за неделю накануне рождественских праздников прошло 13916 человек.

В то же время в большинстве гуманитарных дорожных коридоров продолжается блокировка движения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, по данным Госпогранслужбы, работа всех КПВВ на линии соприкосновения длится ежедневно с 08.00 до 16.00. 

В то же время российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ Счастье и Золотое на Луганщине, а также – Гнутово, Марьинка и Майорское на Донетчине.

Открытым со стороны оккупированной территории ежедневно остается только КПВВ Станица Луганская.

– Пассажиропоток оставался на уровне прошлой недели. С минувшей субботы через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 853 человека, а на контролируемую территорию – 6 326 человек, – говорится в сообщении.

Движение напротив КПВВ Новотроицкое в Донецкой области было разблокировано в понедельник и в пятницу. В эти дни линию соприкосновения на данном контрольном пункте со стороны неподконтрольной территории пересекло 72 транспортных средства и 464 человека.

В то же время 66 транспортных средств и 273 человека проехали на подконтрольную территорию. 

Напомним, в связи с коронавирусной инфекцией на КПВВ продолжают действовать карантинные ограничения.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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