Перед рождественскими праздниками КПВВ на Донбассе пересекли почти 14 тыс. человек

На Донбассе через линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) за неделю накануне рождественских праздников прошло 13916 человек.

В то же время в большинстве гуманитарных дорожных коридоров продолжается блокировка движения со стороны незаконных вооруженных формирований.

Так, по данным Госпогранслужбы, работа всех КПВВ на линии соприкосновения длится ежедневно с 08.00 до 16.00.

В то же время российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через КПВВ Счастье и Золотое на Луганщине, а также – Гнутово, Марьинка и Майорское на Донетчине.

Открытым со стороны оккупированной территории ежедневно остается только КПВВ Станица Луганская.

– Пассажиропоток оставался на уровне прошлой недели. С минувшей субботы через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6 853 человека, а на контролируемую территорию – 6 326 человек, – говорится в сообщении.

Движение напротив КПВВ Новотроицкое в Донецкой области было разблокировано в понедельник и в пятницу. В эти дни линию соприкосновения на данном контрольном пункте со стороны неподконтрольной территории пересекло 72 транспортных средства и 464 человека.

В то же время 66 транспортных средств и 273 человека проехали на подконтрольную территорию.

Напомним, в связи с коронавирусной инфекцией на КПВВ продолжают действовать карантинные ограничения.