Кабінет міністрів України спростив порядок перетину КПВВ із тимчасово окупованими територіями Донбасу та Криму. Відтепер громадянам не потрібно буде встановлювати додаток Вдома.

Таку постанову уряд ухвалив у середу, 29 грудня, на позачерговому засіданні.

Згідно з документом, громадяни, які прибувають з окупованих Криму та Донбасу через КПВВ:

• звільняються від необхідності реєструватися в електронному додатку Вдома;

• звільняються від проходження самоізоляції.

Як відомо, Вдома – це мобільний застосунок, який повинні встановити громадяни, котрі прибувають через КПВВ на неокуповану територію України. За допомогою додатка здійснюється контроль: чи дотримується людина, заражена Covid-19, самоізоляції або обсервації.

Досі мешканці тимчасово окупованих територій повинні були встановлювати додаток Вдома та підлягали самоізоляції при перетині КПВВ.

Як поінформувала сьогодні за підсумками Кабміну віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, обов’язкове встановлення Вдома скасовується вже з четверга, 30 грудня.

– Уже завтра люди зможуть спокійно, не використовуючи додаток, перетнути КПВВ, отримати безкоштовно тестування на нашому КПВВ у Станиці Луганській або, наприклад, на Чонгарі чи Каланчаку, і піти до своїх рідних на Новий рік, на Різдвяні свята, – наголосила Верещук.

Міністр уточнила, що якщо тест на коронавірус під час перетину КПВВ виявиться позитивним, то у людини буде вибір: повернутися назад чи піти на обсервацію.

– Людина матиме вибір: або йти на обсервацію, яка триватиме до 10 діб, або повернутися до місця, звідки вона йшла і перетинала КПВВ, – заявила Верещук.

Варто зазначити, що Ірина Верещук анонсувала скасування додатку Вдома при в’їзді з окупованих територій 26 грудня. Міністр тоді заявляла, що це може статися вже до кінця 2021 року.

За тиждень напередодні Різдва (25 грудня) через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі пройшло майже 14 тис. людей.