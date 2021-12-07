В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины определили перечень товаров, перевозка которых через административную границу с Крымом запрещена или ограничена.

Так, во вторник, 7 декабря, вступил в силу приказ Минреинтеграции, которым устанавливается перечень и объемы (стоимость, вес, количество) таких товаров.

– Приказ призван максимально упростить процесс пересечения административной границы с временно оккупированными территориями АР Крым и города Севастополя для гражданских лиц, — отметили в министерстве.

В список запрещенных для перевозки товаров попали:

• оружие и боеприпасы, а также их части, пейнтбольные ружья и другое военное снаряжение;

• холодное оружие (кастеты, стилеты), легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;

• наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

• спецсредства негласного получения информации;

• пестициды и агрохимикаты;

• ядовитые, сильнодействующие, взрывчатые вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты;

• запчасти для грузового автотранспорта;

• промышленное оборудование, используемое при производстве;

• строительные материалы;

• полезные ископаемые;

• военная форма и знаки отличия воинских формирований, правоохранительных органов;

• печати, штампы, бланки, печатная продукция страны-агрессора России;

• дроны, другие радиоуправляемые устройства и тому подобное.

В список ограниченных для перевозки через админграницу с Крымом товаров попали: автомобильные запчасти для легкового транспорта; предметы старины и искусства; банковские металлы (слитки и монеты, происхождение которых невозможно объяснить); ценные бумаги; подакцизные товары и т.д.

К личным вещам, которые разрешено перевозить через админграницу с Крымом, отнесли: товары, имеющие признаки употребления, а также товары без таких признаков, которые перемещаются как личные вещи в ручной клади и багаже. Перевозка таких личных вещей с контролируемых Украиной территорий на оккупированные происходит без ограничений.

Приказ также устанавливает ограничения на ввоз товаров из оккупированного Крыма. Речь идет о товарах, не имеющих признаков потребления, которые перемещаются как личные вещи в ручной клади и багаже (и не подлежат запрету):

• суммарная стоимость таких товаров при ввозе из Крыма не должна превышать эквивалент 10 тыс. грн;

• суммарный вес не должен превышать 75 кг на одного человека (пищевые продукты — не более 2 кг каждого наименования, а непродовольственные товары — не более 2 единиц каждого наименования).

Что касается наличных средств, то, согласно приказу, физическое лицо может перевозить через админграницу с Крымом не более 100 тыс. грн наличными (или эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу Национального банка Украины). Если сумма будет превышать 100 тыс. грн., нужно будет документально подтвердить происхождение средств.

Недавно министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказывала, что в 2022 году на контрольно-пропускных пунктах с временно оккупированным Крымом Чонгар и Каланчак хотят построить автостанции и запустить электрокары.

Источник: Минреинтеграции