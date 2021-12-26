В Украине хотят отменить обязательную установку мобильного приложения Вдома для людей, прибывающих с временно оккупированных территорий. Это может произойти уже до конца года.

Об этом рассказала в одном из интервью вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она напомнила, что Вдома – это мобильное приложение, которое должны установить граждане, прибывающие через КПВВ на подконтрольную властям Украины территорию. С помощью этого приложения осуществляется контроль: должен ли человек идти на самоизоляцию или обсервацию из-за заражения Covid-19.

По словам Верещук, недавно на КПВВ Станица Луганская на Донбассе она заметила существование проблемы: не все люди имеют возможность установить приложение Вдома.

– Для установки программы требуется смартфон. У людей нет денег, чтобы купить смартфон, пожилым людям сложно разобраться, как скачать программу, как ее активировать, — отметила Верещук.

По ее словам, уже до конца этого года обязательность приложения Вдома при пересечении КПВВ может быть отменена. Министр заверила, что такое решение согласовано с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

– Если все будет хорошо, мы до конца года снимем обязательность установки программы Вдома, чтобы люди не страдали, – подчеркнула Верещук.

За неделю перед рождественскими праздниками через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе прошло 13 916 человек.

Источник: Телеканал Дом