Кабинет министров Украины определил порядок, согласно которому будут вводить ограничения на выбор гражданами места жительства во время военного положения.

Члены правительства сегодня поддержали соответствующее постановление. Оно определяет порядок введения запрета или ограничения на выбор места пребывания (проживания) граждан на территории, где действует военное положение.

Документ содержит ряд ключевых пунктов:

1. Ограничение или запрет на выбор места жительства/пребывания будет вводить военное командование. Основанием для этого будет указ президента Украины о введении военного положения на территории всей страны или в отдельных регионах.

2. Такое решение военного командования будет заключаться в запрете регистрации (декларирования) места проживания/пребывания лиц на территории, где введено военное положение; а также в запрете снятия лиц с зарегистрированного места проживания.

3. Однако лицо может быть снято с зарегистрированного места жительства, если оно одновременно регистрируется на территории, где военное положение не вводилось.

4. Военное командование вместе с военными администрациями должно немедленно довести решение об ограничениях к сведению населения через СМИ.

5. В решении следует указать обстоятельства, которые сложились в Украине или на ее отдельной территории, а также неблагоприятные военные факторы, создающие угрозу для граждан.

6. В решении военного командования также следует указать: сроки, в течение которых будут действовать ограничения или запреты на выбор места пребывания/жительства; обоснование таких ограничений; список лиц, на которых распространяется запрет/ограничение; населенные пункты, в которых вводятся ограничения и запреты и т.д.

Следует отметить, что право военного командования устанавливать запрет или ограничение на выбор места жительства граждан во время военного положения прописано в законе О правовом режиме военного положения ( ст. 8).

А в законе О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине ( ст. 13) прямо указано, что свободный выбор места жительства ограничивается на территориях, где введено военное или чрезвычайное положение.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что необходимости вводить военное положение в Украине сейчас нет. Но если такая необходимость появится, решение будет принято немедленно.

А первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что в случае нового нападения России на Украину ВР сможет собраться за несколько часов, чтобы принять необходимые решения, в том числе о введении военного положения.