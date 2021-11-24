В случае нового нападения России на территорию Украины Верховная Рада сможет собраться за несколько часов, чтобы принять необходимые решения.

Об этом рассказал в одном из интервью первый вице-спикер парламента, бывший глава партии Слуга народа Александр Корниенко, отвечая на вопрос, есть ли какой-либо план действий у ВР на случай российского вторжения.

По словам Корниенко, парламент в такой ситуации мог бы принять решение о введении в Украине военного или чрезвычайного положения.

– У Верховной Рады может быть только один план: если есть задача ввести военное или чрезвычайное положение, провести соответствующие голосования, она должна в течение нескольких часов собраться. Понятно, что кто не в Украине, им будет труднее это сделать. Но по Украине, если это не неделя работы в округах, я думаю, что потенциал за несколько часов собраться есть. Если неделя работы по округам, то это до восьми часов, чтобы доехать из самых отдаленных уголков, — отметил Корниенко.

Он уточнил, что в случае активных военных действий в отношении нардепов будут применять специальные способы защиты, чтобы они могли проголосовать за нужные решения.

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия сконцентрировала у украинских границ более 92 тысяч войск. По словам Буданова, РФ может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений. Речь идет об авиаударах, артиллерийских и бронетанковых атаках, нападениях на Востоке Украины, в Одессе и Мариуполе и меньшем вторжении с территории Беларуси.

Этому заявлению предшествовали статьи западных СМИ о накоплении российских войск у границ Украины.

Между тем, в США готовятся ввести жесткие санкции в случае вторжения РФ в Украину. Кроме того, Соединенные Штаты могут отправить военных советников и новое оборудование, включая оружие, в Украину.

Во Франции уже предостерегли, что вторжение на территорию Украины будет иметь для РФ очень серьезные последствия.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов отреагировать в случае изменения ситуации на украинско-российской границе.