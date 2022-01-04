Госкино в 2021 году не запретило к показу ни одного российского фильма

Государственное агентство Украины по кино (Госкино) в 2021 году позволило к показу три фильма российского производства.

Согласно требованиям законодательства Украины, Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при Госкино в 2021 году пересмотрела три фильма производства Российской Федерации, а именно: Магические приключения огонька (2020 г.), Тайна Карлоса Кастанеды (2018 г.), Ганзель, Гретель и агентство магии (2021 г.), — говорится в ответе Госкино на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Эти три фильма получили государственные удостоверения о праве распространения.

Кроме того, в Госкино сообщили, что в течение 2021 года не выявили нарушений норм закона О кинематографии.

Напомним, что в 2018 году Госкино запретило три российских сериала и разрешило прокат трех фильмов производства РФ, в 2019 году запретили пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский. В 2020 году Госкино не запретило ни одного российского фильма, а к показу был допущен один.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Государственное агентство по вопросам кино запретило прокат фильма Ржевский против Наполеона, в котором одну из главных ролей сыграл действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Лента не транслируется по украинскому телевидению с 2015 года.