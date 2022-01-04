Держкіно у 2021 році не заборонило до показу жодного російського фільму

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) у 2021 році дозволило до показу три фільми російського виробництва.

– Відповідно до вимог законодавства України, Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно у 2021 році переглянула три фільми виробництва Російської Федерації, а саме: Магічні пригоди вогника (2020 р.), Таємниця Карлоса Кастанеди (2018 р.), Ганзель, Гретель і агенція магії (2021 р.), – йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства Інтерфакс-Україна.

Ці три фільми отримали державні посвідчення на право розповсюдження.

Крім того, у Держкіно повідомили, що протягом 2021 року не виявили порушень норм закону Про кінематографію.

Нагадаємо, що у 2018 році Держкіно заборонило три російські серіали та надало дозвіл на прокат трьох фільмів виробництва РФ, у 2019 році заборонили п’ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався Володимир Зеленський. У 2020 році Держкіно не заборонило жодного російського фільму, а до показу допустили один.

У листопаді 2021 року повідомлялося, що Державне агентство з питань кіно заборонило прокат фільму Ржевський проти Наполеона, в якому одну з головних ролей зіграв чинний президент України Володимир Зеленський.

Стрічка не транслюється на українському телебаченні з 2015 року.