Курортный город Трускавец, что во Львовской области, уже вторые сутки находится без водоснабжения. Причина в том, что власти города не смогли подписать своевременно договор с поставщиком.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трускавец, где проживают около 30 тыс. человек, полностью отключили от водоснабжения утром понедельника, 3 января. В связи с этим жители города уже второй день находятся без воды.

– В связи с тем, что между ООО Трускавецкий водоканал и КП Дрогобычводоканал не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 09.00 3 января КП Дрогобычводоканал прекратило подачу воды в город Трускавец, — отметили в департаменте, добавив, что подписание договора планируется на 4 января.

На сайте Дрогобычводоканала обнародован комментарий по поводу этой ситуации. Там подтвердили, что с 3 января прекратили централизованное водоснабжение в Трускавце, поскольку старый договор о предоставлении услуг с Трускавецким водоканалом утратил силу, а новый не был подписан.

В Дрогобычводоканале настаивают, что передали новый проект договора еще 31 декабря 2021 года и выдвинули в нем ряд условий: в частности, по установлению конкретных объемов услуги и ответственности за несвоевременную оплату.

– Однако вторая сторона… не взяла на себя обязательство по выполнению этих условий, соответственно – договор не подписала. Поэтому ситуация развернулась таким образом, – уточнили в Дрогобычводоканале.

Там также отмечают, что вынуждены были выдвинуть условия по своевременной оплате за услуги, поскольку на 3 января долг Трускавецкого водоканала составил 12,5 млн грн.

Следует отметить, что Трускавецкий водоканал, несмотря на статус общества, находится в собственности городского совета Трускавца.

По состоянию на 16.00 вторника, 4 января, Дрогобычводоканал и Трускавецкий водоканал таки подписали новый договор.

Водоснабжение жителям Трускавца обещают восстановить, однако после ликвидации аварии на местном магистральном водопроводе, которая произошла в селе Доброгостов ночью 4 января. Из-за этой аварии вода отсутствует также в городе Дрогобыч.

В мэрии Трускавца также подтвердили факт заключения нового договора. Там уверяют, что водоснабжение начнут возобновлять вечером 4 января или уже утром среды, 5 января.

Сейчас же жители Трускавца вынуждены носить воду из колодцев.

1 декабря в Харькове произошел прорыв магистрального водопровода на Салтовском шоссе. В связи с этим местному жилому массиву прекращали поставку холодной воды.

А в начале ноября уже в Киеве на Большой Окружной дороге прорвало водопроводную сеть. Из-за аварии ряд жилых массивов столицы остались без воды.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, ZAXID.NET, Дрогобычводоканал