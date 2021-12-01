Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Харькове прорвало магистральный водопровод: когда восстановят подачу воды

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Водопровід, вода, кран, водопровод

Днем, 1 декабря, в Харькове произошел прорыв магистрального водопровода на Салтовском шоссе.

По данным горсовета, на место происшествия были вызваны сотрудники коммунальных служб.

— Аварийные бригады среагировали оперативно, выехав сразу после получения заявки, – сообщил директор Комплекса Харьковводоснабжение Владлен Волков.

Коммунальщики исследуют место прорыва 1200-миллиметрового водопровода.

Волков предупредил, что из-за аварии в Салтовском жилом массиве прекратят подачу холодной воды.

Ее не будет в домах на следующих улицах: Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев, на Салтовском шоссе и проспекте Тракторостроителей.

Ремонтные работы будут проводиться в течение дня. Подачу воды восстановят до полуночи, а до тех пор воду будут подвозить в районы на автоцистернах.

Читайте
Непогода в Украине: без света остались более 50 населенных пунктов

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка