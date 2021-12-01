В Харькове прорвало магистральный водопровод: когда восстановят подачу воды

Днем, 1 декабря, в Харькове произошел прорыв магистрального водопровода на Салтовском шоссе.

По данным горсовета, на место происшествия были вызваны сотрудники коммунальных служб.

— Аварийные бригады среагировали оперативно, выехав сразу после получения заявки, – сообщил директор Комплекса Харьковводоснабжение Владлен Волков.

Коммунальщики исследуют место прорыва 1200-миллиметрового водопровода.

Волков предупредил, что из-за аварии в Салтовском жилом массиве прекратят подачу холодной воды.

Ее не будет в домах на следующих улицах: Краснодарская, Солнечная, Тимуровцев, Гарибальди, Бучмы, Гвардейцев Широнинцев, на Салтовском шоссе и проспекте Тракторостроителей.

Ремонтные работы будут проводиться в течение дня. Подачу воды восстановят до полуночи, а до тех пор воду будут подвозить в районы на автоцистернах.