Курортне місто Трускавець, що у Львівській області, вже другу добу залишається без водопостачання. Причина полягає в тому, що влада міста не змогла підписати вчасно договір із постачальником.

Про це поінформували в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Трускавець, де проживає близько 30 тис. людей, повністю відключили від водопостачання зранку понеділка, 3 січня. А тому мешканці міста вже другий день перебувають без води.

– У зв’язку з тим, що між ТзОВ Трускавецький водоканал та КП Дрогобичводоканал не заключений договір на водопостачання на 2022 рік, з 09.00 3 січня КП Дрогобичводоканал припинило подачу води у місто Трускавець, – зазначили в департаменті, додавши, що підписання договору планується на 4 січня.

На сайті Дрогобичводоканалу оприлюднено коментар з приводу цієї ситуації. Там підтвердили, що з 3 січня припинили централізоване водопостачання в Трускавці, оскільки старий договір про надання послуг з Трускавецьким водоканалом втратив чинність, а новий не був підписаний.

У Дрогобичводоканалі наполягають, що передали новий проект договору ще 31 грудня 2021 року та висунули в ньому низку умов: зокрема, щодо встановлення конкретних об’ємів послуги та відповідальності за несвоєчасну оплату.

– Однак друга сторона… не взяла на себе зобов’язання з виконання цих умов, відповідно – договору не підписала. Тому ситуація розгорнулася таким чином, – уточнили в Дрогобичводоканалі.

Там також наголошують, що змушені були висунути умови щодо вчасної оплати за послуги, оскільки станом на 3 січня борг Трускавецького водоканалу склав 12,5 млн грн.

Варто зазначити, що Трускавецький водоканал, попри статус товариства, перебуває у власності міської ради Трускавця.

Станом на 16.00 вівторка, 4 січня, Дрогобичводоканал та Трускавецький водоканал таки підписали новий договір.

Водопостачання мешканцям Трускавця обіцяють відновити, проте після ліквідації аварії на місцевому магістральному водопроводі, яка сталася у селі Доброгостів вночі 4 січня. Через цю аварію вода відсутня також у місті Дрогобич.

У мерії Трускавця також підтвердили факт підписання нового договору. Там запевняють, що водопостачання почнуть відновлювати ввечері 4 січня, або вже вранці середи, 5 січня.

Зараз же мешканці Трускавця змушені носити воду з криниць.

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ZAXID.NET, Дрогобичводоканал