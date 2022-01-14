Сегодня ночью, 14 января, ряд украинских правительственных сайтов подвергся хакерским атакам.

Утром не работали официальные порталы Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета министров, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики.

Также хакеры атаковали государственный сервис Дія.

Однако, как уверяет глава Минцифры Михаил Федоров, никакой утечки данных из Дії не произошло.

Сам сервис не пострадал и работает бесперебойно.

В Минцифры напоминают, что приложение Дія безопасно, ведь не хранит персональные данные, а только отображает их из соответствующих госреестров.

Как сообщил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора, хакеры атаковали около 70 сайтов центральных и региональных органов власти.

В настоящее время в Госспецсвязи собирают цифровые доказательства и анализирует log-файлы.

— Как только мы убедимся, что в системе нет вредоносного программного кода, и соберем все необходимые доказательства – работа этих сайтов будет возобновлена, — сказал Виктор Жора.

По его словам, Государственный центр киберзащиты подняли по тревоге в 4 утра.

– Могу сказать, что первые сообщения о хакерских атаках на украинские сайты были размещены на информационных ресурсах соседнего государства, – сказал Жора во время брифинга.

Что касается Дії, то Виктор Жора также подтвердил, что никакой утечки персональных данных украинцев не произошло, и каких-то особых манипуляций с приложением, как изменение пароля или вообще пока не пользоваться, не нужно проводить. Все потому, что данные хранятся в госреестрах, а они не подверглись атакам.

– За последние четыре года – это самая масштабная атака по своему охвату, – подчеркнул Виктор Жора.

Следует отметить, что международные партнеры предложили помощь Украине в разрешении сложившейся ситуации.