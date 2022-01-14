Сьогодні вночі, 14 січня, низка українських урядових сайтів зазнала хакерських атак. Зранку не працювали офіційні портали Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Також хакери атакували державний сервіс Дія.

Проте, як запевняє голова Мінцифри Михайло Федоров, жодного витоку даних із Дії не відбулося.

Сам сервіс не постраждав і працює безперебійно.

У Мінцифрі нагадують, що застосунок Дія є безпечним, адже не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із відповідних держреєстрів.

Як повідомив заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Віктор Жора, хакери атакували близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

На цей момент у Держспецзв’язку збирають цифрові докази та аналізують log-файли.

– Щойно ми переконаємося, що в системі немає шкідливого програмного коду та зберемо всі необхідні докази – роботу цих сайтів буде відновлено, – запевнив Віктор Жора.

За його словами, Державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4-й ранку.

– Можу сказати, що перші повідомлення про хакерські атаки на українські сайти було розміщено на інформаційних ресурсах сусідньої держави, – сказав Жора під час брифінгу.

Що стосується Дії, то Віктор Жора так само підтвердив, що жодного витоку персональних даних українців не сталося, і якихось особливих маніпуляцій із застосунком, як-от зміна паролю чи взагалі поки не користуватися, не потрібно проводити. Все тому, що дані зберігаються в держреєстрах, а вони не зазнали атак.

– За останні чотири роки – це найпотужніша атака за своїм охопленням, – підкреслив Віктор Жора.

Варто зазначити, що міжнародні партнери запропонували допомогу Україні у вирішенні ситуації.