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Хакерська атака вразила близько 70 сайтів – Держспецзв’язку

Валентина Летяк редакторка стрічки Ольга Чайко Журналістка Факти ICTV
Держспецзв'язку

Внаслідок хакерської атаки у ніч проти 14 січня постраждало близько 70 сайтів державних органів.

– Державний центр кіберзахисту підняли по тривозі о 4.00, – повідомив на брифінгу заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

За його словами, це найбільша кібератака з початку військової агресії РФ проти України, підозрюють, що до неї причетна саме Росія.

Жора сказав, що більше буде відомо після завершення розслідування.

Він пообіцяв, що до кінця дня усі сайти відновлять роботу, водночас паролі у Дії не треба змінювати.

Також у Держспецзв’язку визнали, що Україна є вразливою, але європейські партнери запропонували допомогу.

Масштабна хакерська атака здійснена на урядові сайти та сервіс Дія у ніч проти 14 січня.

Вранці не працювали офіційні сайти Міністерства освіти і науки, МЗС, МВС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету міністрів, Мінспорту, Міненерго та Мінагрополітики.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації згодом запевнили, що хакерам не вдалося змінити контент ресурсів. Також під час глобальної атаки не сталося витоку персональних даних.

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