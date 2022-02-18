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Факты / Украина / Общество

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупантов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
колаж обстріл гумкомвою

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ Счастья. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ Счастья в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался из неподконтрольной территории, — сообщил Залужный.

Он отметил, что обстрел произвели из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Как отметил Залужный, потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Он подчеркнул, что этот факт является грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. В настоящее время состав ООС принимает все меры для защиты мирных жителей.

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17 февраля на фоне угрозы масштабного вторжения России оккупанты обострили ситуацию в Донбассе. Под обстрелы попали не только позиции украинских военнослужащих, но гражданские объекты в Луганской области.

В частности, в Станице Луганской под обстрелы попал детский сад, где пострадали три работника. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабных обстрелов российскими оккупантами.

Источник: CinC AF of Ukraine

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