Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ Счастья. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный на своей странице в социальной сети Facebook.

— Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска произвели обстрел КПВВ Счастья в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался из неподконтрольной территории, — сообщил Залужный.

Он отметил, что обстрел произвели из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (три выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне, — отметил главнокомандующий ВСУ.

Как отметил Залужный, потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

Он подчеркнул, что этот факт является грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. В настоящее время состав ООС принимает все меры для защиты мирных жителей.

17 февраля на фоне угрозы масштабного вторжения России оккупанты обострили ситуацию в Донбассе. Под обстрелы попали не только позиции украинских военнослужащих, но гражданские объекты в Луганской области.

В частности, в Станице Луганской под обстрелы попал детский сад, где пострадали три работника. Половина Станицы Луганской осталась без электричества в результате масштабных обстрелов российскими оккупантами.

Источник: CinC AF of Ukraine