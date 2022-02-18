Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл російських окупаційних військ на КПВВ Щастя. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ України Валерій Залужний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ Щастя, що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території, – повідомив Залужний.

Він зазначив, що обстріл здійснили з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (три постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з населеного пункту Весела Гора.

Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Як зазначив Залужний, втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає.

Він наголосив, що цей факт є грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей. Наразі склад ООС вживає всіх заходів для захисту мирних мешканців.

17 лютого на тлі загрози масштабного вторгнення Росії окупанти загострили ситуацію на Донбасі. Під обстріли потрапили не лише позиції українських військовослужбовців, а й цивільні об’єкти у Луганській області.

Зокрема, у Станиці Луганській під обстріли потрапив дитячий садочок, де постраждали троє працівників. Половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами.

Джерело: CinC AF of Ukraine