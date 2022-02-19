У Донецьку російські спеціальні служби разом з підрозділами “вагнерівців” планують здійснити серію терористичних актів. Вони хочуть підірвати житлові будинки, щоб звинуватити Україну в ескалації.

За даними Оперативно-тактичного угруповання Схід, українські військовослужбовці не збираються здійснювати наступальні операції або інші агресивні дії на тимчасово-окупованій території.

– За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи “вагнерівців”, які спільно з російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Мета цих провокацій – звинуватити Україну для подальшої ескалації, – йдеться у повідомленні.

Збройні сили України вкотре наголошують, що наші військові не планують наступальні операції на Донбасі або інші збройні дії на тимчасово-окупованій території України.

Діяльність українських військовослужбовців розповсюджується лише на оборону держави, а зброю застосовують лише у разі загрози життю наших бійців чи мирних мешканців ОРДЛО.

Загострення на Донбасі

Російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, через що припинилося водопостачання на чотири фільтрувальні станції.

Вони забезпечували подачу воду у містах та населених пунктах на тимчасово окупованих територіях України.

Бойовики вже декілька днів продовжують здійснювати обстріли на Донбасі – під вогонь потрапили позиції українських військових та цивільні об’єкти. Російські найманці відновили вогневу активність у бік гуманітарного дорожнього коридору Луганськ-Щастя.