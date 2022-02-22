Во вторник, 22 февраля, в Украине будет достаточно тепло, но в ряде регионов пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

Так, в ближайшую ночь в северных и большинстве западных областей, а днем в южных, центральных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской областях, а также временно оккупированном полуострове Крым.

На остальной территории нашего государства днем будет солнечно и без осадков.

Ветер будет юго-западный и западный, 5-10 м/с. Днем в западных регионах местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В северных областях Украины ожидается от +1 до +4 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +8-11 градусов тепла.

На западе нашей страны ночью 22 февраля будет от -1 градуса мороза до +3 тепла, а днем – 5-9 градусов выше нуля.

В центральных областях Украины синоптики прогнозируют +1-4 градуса тепла ночью и +8-11 градусов днем.

На востоке Украины ночью ожидается температура от 0 до +3 градусов тепла, а днем – 7-11 градусов тепла.

В южных регионах нашего государства будет от +2 до +6 градусов тепла ночью и до +12 градусов днем. А во временно оккупированном Крыму столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 22 февраля днем будет солнечно и без осадков, ночью ожидается небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается от +1 до +4 градусов тепла. А днем столбики термометров поднимутся до +7-11 градусов.

В Киеве ночью будет +2-4 тепла, а днем – до +11 тепла.

Погода в Карпатах

В Карпатах синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -5 мороза.

22 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Возможно схождение лавин, в связи с чем гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) 22 февраля сохранится на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области, в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха в Киеве с начала февраля свидетельствует о том, что весна в столицу Украины пришла почти на месяц раньше климатической нормы. Так, с 6 февраля стабильно наблюдается превышение 0 градусов.

Источник: Укргидрометцентр, Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах