Во вторник, 22 февраля, в Украине будет достаточно тепло, но в ряде регионов пройдут дожди.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.
Так, в ближайшую ночь в северных и большинстве западных областей, а днем в южных, центральных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют небольшой дождь. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской областях, а также временно оккупированном полуострове Крым.
На остальной территории нашего государства днем будет солнечно и без осадков.
Ветер будет юго-западный и западный, 5-10 м/с. Днем в западных регионах местами возможны порывы ветра 15-20 м/с.
В северных областях Украины ожидается от +1 до +4 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +8-11 градусов тепла.
На западе нашей страны ночью 22 февраля будет от -1 градуса мороза до +3 тепла, а днем – 5-9 градусов выше нуля.
В центральных областях Украины синоптики прогнозируют +1-4 градуса тепла ночью и +8-11 градусов днем.
На востоке Украины ночью ожидается температура от 0 до +3 градусов тепла, а днем – 7-11 градусов тепла.
В южных регионах нашего государства будет от +2 до +6 градусов тепла ночью и до +12 градусов днем. А во временно оккупированном Крыму столбики термометров поднимутся до +13 градусов.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 22 февраля днем будет солнечно и без осадков, ночью ожидается небольшой дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается от +1 до +4 градусов тепла. А днем столбики термометров поднимутся до +7-11 градусов.
В Киеве ночью будет +2-4 тепла, а днем – до +11 тепла.
Погода в Карпатах
В Карпатах синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до -5 мороза.
22 февраля в высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Возможно схождение лавин, в связи с чем гражданам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) 22 февраля сохранится на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области, в горах Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.
По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температура воздуха в Киеве с начала февраля свидетельствует о том, что весна в столицу Украины пришла почти на месяц раньше климатической нормы. Так, с 6 февраля стабильно наблюдается превышение 0 градусов.
Источник: Укргидрометцентр, Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах