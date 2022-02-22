У вівторок, 22 лютого, в Україні буде досить тепло, проте в низці регіонів пройдуть дощі.

Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Так, найближчої ночі у північних та більшості західних областей, а вдень у південних, центральних та східних областях України синоптики прогнозують невеликий дощ. Йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Полтавську, Харківську, Дніпропетровську, Луганську, Запорізьку області, а також тимчасово окупований півострів Крим.

На решті території нашої держави вдень буде сонячно та без опадів.

Вітер буде південно-західний та західний, 5-10 м/с. Удень в західних регіонах місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с.

У північних областях України вночі очікується від +1 до +4 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8-11 градусів тепла.

На заході нашої країни вночі 22 лютого буде від -1 градуса морозу до +3 тепла, а вдень – 5-9 градусів вище нуля.

У центральних областях України синоптики прогнозують +1-4 градуси тепла вночі та +8-11 градусів удень.

На сході України вночі очікується температура від 0 до +3 градусів тепла, а вдень – +7-11 градусів тепла.

У південних регіонах нашої держави буде від +2 до +6 градусів тепла вночі та до +12 градусів вдень. А в тимчасово окупованому Криму стовпчики термометрів піднімуться до +13 градусів.

Погода в Києві та області

У Києві та Київській області 22 лютого вдень буде сонячно та без опадів, а вночі очікується невеликий дощ.

Вітер буде західний, 5-10 м/с.

Температура вночі очікується на рівні від +1 до +4 градусів тепла. А вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7-11 градусів.

У Києві вночі буде +2-4 тепла, а вдень – до +11 тепла.

Погода в Карпатах

У Карпатах синоптики прогнозують місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до -5 морозу.

22 лютого на високогiр’ї східної частини Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Можливе сходження лавин, в зв’язку з чим громадянам радять утриматися від походів на високогір’я.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) 22 лютого утримається на високогір’ї західної та центральної частин Закарпатської області, у горах Чернівецької області та в середньогір’ї Львівської області.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньодобова температура повітря у Києві з початку лютого свідчить про те, що весна до столиці України прийшла майже на місяць раніше кліматичної норми. Так, з 6 лютого стабільно спостерігається перевищення 0 градусів.

Джерело: Укргідрометцентр, Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах