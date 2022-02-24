Надзвичайний стан вводиться на території України задля можливості запобіганням терактам чи диверсіям, які мали б призвести до дестабілізації всередині держави.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Я хочу пояснити, чому саме зараз надзвичайний, а не воєнний стан. І чому він вводиться по всій Україні. Згідно з законом підставами для введення надзвичайно стану можуть слугувати техногенні чи природні катастрофи. Зокрема, однієї з підстав є загроза конституційному ладу, – пояснила вона.

За її словами, загрозам ескалації з боку Росії будуть передувати загрози і небезпеки всередині країни, щоб дестабілізувати ситуацію.

– Є інформація, що такі загрози сьогодні можуть бути реалізовані. Тому надзвичайний стан – це інструмент, що дає можливості правоохоронним органам протидіяти та запобігати можливим диверсіям, терактам чи сепаратистським рухам, – додала Ганна Маляр.

Водночас воєнний стан, за її словами, передбачає протидію іншим речам, якщо, наприклад, буде вже безпосередня ескалація з боку РФ.

– Тому введення надзвичайного стану зараз є абсолютно виправданим та обгрунтованим, – резюмувала заступниця очільника Міноборони.

Нагадаємо, зранку 23 лютого секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що в Україні буде введено надзвичайний стан по всій території держави, крім Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО тоді додав, що воєнного стану в Україні можливо при повномасштабному вторгненні військ РФ.

Вже ввечері 23 лютого Верховна Рада України запровадила надзвичайний стан в Україні з 24 лютого на термін 30 днів.

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Фото: Настя Телікова