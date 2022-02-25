Оружие для участников терробороны: в Минобороны назвали адреса выдачи в Киеве

В столице Украины участники территориальной обороны смогут получить оружие с утра 25 февраля.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
– Завозят в Киев дополнительное оружие. Утром 25 февраля, – написала она.
Места получения оружия в Киеве для приобщающихся к терробороне.
- Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
- Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.
- Оболонский б-н., ул.Полярная 20, (завод генераторов)
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в связи с введением в Украине военного положения, временно будет ограничен выезд из Украины граждан от 18 до 60 лет.
Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.