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Факты / Украина / Общество

Оружие для участников терробороны: в Минобороны назвали адреса выдачи в Киеве

Илья Нежигай редактор ленты
Оружие для участников терробороны: в Минобороны назвали адреса выдачи в Киеве

В столице Украины участники территориальной обороны смогут получить оружие с утра 25 февраля.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Завозят в Киев дополнительное оружие. Утром 25 февраля, – написала она.

Места получения оружия в Киеве для приобщающихся к терробороне.

  • Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
  • Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.
  • Оболонский б-н., ул.Полярная 20, (завод генераторов)

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в связи с введением в Украине военного положения, временно будет ограничен выезд из Украины граждан от 18 до 60 лет.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

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