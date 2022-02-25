Зброя для учасників тероборони: в Міноборони назвали адреси видачі у Києві

У столиці України учасники територіальної оборони зможуть отримати зброю зранку 25 лютого.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Завозять в Київ додаткову зброю. Зранку 25 лютого, – написала вона.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони.

Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.

Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.

Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)

Раніше у Держприкордон службі повідомили, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово буде обмежений виїзд з України громадян від 18 до 60 років.

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