Спасатели и медики эвакуируют жителей Счастья в Петропавловку — ГСЧС

В Луганской области местные спасатели и бригада скорой медицинской помощи эвакуируют людей из города Счастье в село Петропавловка. Бойцы ГСЧС забирают желающих на школьном автобусе.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Счастье в настоящее время находится около 500 человек. В городе отсутствуют еда и хлеб.

Утром 26 февраля чрезвычайники привезли продукты первой необходимости (хлеб и воду) из Петропавловки в город Счастье.

В ГСЧС отметили, что в Счастье повреждено здание 32 государственной пожарно-спасательной части. Бойцы чрезвычайной службы продолжают помогать местным жителям по возможности.

Вчера, 25 февраля, из города спасатели эвакуировали более 200 человек, захотевших найти более безопасное место для укрытия.

Война в Украине

Утром 24 февраля российско-оккупационные войска напали на украинских защитников. Война в Украине длится уже третий день. По неофициальным данным, около 100 тыс. украинцев покинули свои дома, чтобы спасти себя и своих родных.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать мирных жителей от российских захватчиков. Весь мир осуждает агрессивные действия главы Кремля Владимира Путина.