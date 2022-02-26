Рятувальники та медики евакуюють жителів Щастя до Петропавлівки – ДСНС

У Луганській області місцеві рятувальники та бригада швидкої медичної допомоги евакують людей з міста Щастя до села Петропавлівка. Бійці ДСНС забирають охочих на шкільному автобусі.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Щасті наразі перебуває близько 500 людей. У місті відсутні їжа та хліб.

Вранці 26 лютого надзвичайники привезли продукти першої необхідності (хліб та воду) з Петропавлівки до міста Щастя.

У ДСНС зазначили, що у Щасті пошкоджена будівля 32 державної пожежно-рятувальної частини. Бійці надзвичайної служби продовжують допомогати місцевих жителям за можливості.

Вчора, 25 лютого, з міста рятувальники евакуювали понад 200 людей, які захотіли знайти безпечніше місце для укриття.

Війна в Україні

Вранці 24 лютого російсько-окупаційні війська напали на українських захисників. Війна в Україні триває вже третій день. За неофіційними даними, близько 100 тис. українців залишили свої домівки, щоб врятувати себе та своїх рідних.

Збройні сили України продовжують гідно захищати мирних мешканців від російських загарбників. Весь світ засуджує агресивні дії очільника Кремля Володимира Путіна.