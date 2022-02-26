Деньги с єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии. Известно, что перевод средств возможен через сервис Portmone. Перевести можно как всю 1 тыс. грн, так и остаток.

Для начала, нужно перейти на сайт платежного сервиса Portmone по ссылке, в которой уже введены реквизиты счета благотворительного фонда на помощь Вооруженным Силам Украины.

В первую очередь, нужно зарегистрироваться на сервисе — указать свою электронную почту и пароль для новой учетной записи.

Далее — нужно ввести нужную сумму, которую вы хотите перевести на помощь ВСУ.

После нажатия кнопки Оплатити, вас перебросит на страницу, где нужно ввести данные электронной карточки єПідтримка — номер, срок действия и CVV-код. Напомним, что нельзя никому передавать эти данные.

После этого, на смартфоне в приложении банка, у которого вы получили карточку єПідтримка появится подтверждение платежа — нужно нажать кнопку Оплатити.

После этого на сайте появится страница с оповещением об успешном платеже.

Напомним, что функция перевода деньги ВСУ заработала еще 25 февраля — об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров. Перевести средства также можно через карты Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка.