Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

— Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы, говорится в сообщении мэра столицы.

Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не уезжать из города. Исключение составляют только люди, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.

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