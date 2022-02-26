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Факты / Украина / Общество

В Киеве комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 – Кличко

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
В Киеве комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00 – Кличко

Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.

— Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы, говорится в сообщении мэра столицы.

Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не уезжать из города. Исключение составляют только люди, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.

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