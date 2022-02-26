Задля більш ефективної оборони столиці та безпеки її мешканців комендантська година у Києві розпочнеться сьогодні, 26 лютого, о 17.00 і завершиться о 08.00 понеділка, 28 лютого.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
— Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці, – йдеться у повідомленні мера столиці.
Кличко закликав максимально всіх залишатися вдома або в укриттях, не виходити з дому та не виїжджати з міста. Виключення складають лише ті люди, котрі працюють на підприємствах критичної інфраструктури.
Як пояснили в Київській міській держадміністрації, на період дії комендантської години заборонено пересуватися власним транспортом, окрім того, що має спецперепустки.
У КМДА нагадали, що столиця України зараз живе в умовах воєнного стану.
При цьому в разі оголошення повітряної тривоги люди можуть вийти зі своїх домівок, щоб пройти в найближче укриття.
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Джерело: КМДА, Віталій Кличко