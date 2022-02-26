Мэр Киева Виталий Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не выезжать из города.

Исключение составляют только люди, работающие на предприятиях критической инфраструктуры. Кличко подчеркнул, что дома покидать только для того, чтобы перейти в укрытие.

Он напомнил, что метро пока транспортных перевозок не будет осуществлять и будет работать только как укрытие. Кличко также обратился к бизнесу, чтобы помочь с продовольствием и водой для сидящих в укрытиях людей.

— Окажите помощь киевлянам продуктами питания, водой, предметами первой необходимости. Это нужно сегодня находящимся в укрытиях, в метро, ​​в больницах. Также необходима помощь нашим защитникам. За нами наш Киев, пытающийся уничтожить. Мы должны устоять. Слава Украине.

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