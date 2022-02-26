Захоплення ЧАЕС: працівників не випускають, станція функціонує у плановому режимі

Російсько-окупаційні війська захопили територію Чорнобильської атомної електростанції. АЕС працює у плановому режимі, однак персонал не відпускають та не дозволяють його ротацію.

Цю інформацію підтвердила речниця Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгенія Кузнєцова.

Вона повідомила, що серед заручників є виконувач обов’язків гендиректора АЕС Валерій Сейда та працівники, які у день захоплення вийшли на роботу. Співробітники станції розповіли, що їм дозволили відпочивати, однак їх не можуть змінити.

– Декілька десятків людей їх не випускають. Ротацію не дозволяють. Їх годують, персонал готує собі сам із продуктів, які є у столовій. Російські військові готують собі із наших продуктів, але привезли із собою власного кухаря, – зазначила вона.

Основна техніка російських загарбників, яка захоплювала Чорнобильську АЕС, поїхала у сторону Києва, Іванкова та Димеру. Станція зараз працює у плановому режимі.

Проте є й гарні новини – важка російська техніка підняла пилюку під час їзди не на туристичних маршрутах. Вона повідомила, що бойовики могли заїхати до рудого лісу та надихатися цим пилом, що може бути небезпечно для окупантів.

Джерело: Суспільне